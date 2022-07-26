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В Госдуме призвали помешать группе Little Big выступать в России

Депутат Соловьев призвал не давать группе Little Big площадки для выступлений в России

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Little Big/YouTube

Депутат Госдумы Сергей Соловьев в разговоре с «Говорит Москва» призвал не давать площадки для выступления в России музыкальному коллективу Little Big, члены которого выступили против спецоперации на Украине.

«Я думаю, что самый главный удар по репутации — это отсутствие зрителей на их концертах. Ну и, конечно, государственное регулирование тоже необходимо. Не нужно давать им площадки для выступления», — заявил Соловьев.

Соловьев предложил музыкантам выступать на Западе, где, как считает депутат, для них «правда», и где таких артистов ценят и уважают. По словам политика, россияне вероятнее всего сами не захотят ходить на концерты Little Big, после того как узнают, что члены коллектива продвигают «русофобскую политику». В связи с этим Соловьев призвал российские СМИ активнее освещать то, как члены группы оценивают специальную военную операцию.

«Главный критерий — это отношение к публике, зрителей к их творчеству. Надо больше в СМИ рассказывать об их оценках специальной военной операции», — резюмировал политик.

Ранее уехавшая в США группа Little Big запланировала гастрольный тур по России.

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