Disney+ снимет новую экранизацию романа о драконах «Эрагон»

Стриминговая платформа Disney+ снимет новую многосерийную экранизацию серии романов «Наследие» Кристофера Паолини о драконах. Об этом сообщает Variety со ссылкой на осведомленные источники.

Книга под названием «Эрагон», которую уже экранизировали в 2006 году, будет экранизирована первой.

Также в основу сценария лягут еще три книги цикла «Наследие»: «Эрагон. Возвращение», «Эрагон. Брисингр» и «Эрагон. Наследие». Паолини должен стать соавтором сценария и поучаствовать в разработке нового шоу.

По сюжету романов «Наследие», 17-летний деревенский парень по имени Эрагон однажды обнаруживает яйцо дракона. Вылупившегося дракона он называет Сапфирой, с волшебным существом ему предстоит пережить много опасных приключений.

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