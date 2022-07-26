Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Названа причина, по которой россияне отказываются от профилактических осмотров врачей 09:49
СМИ: Борис Джонсон планирует занять место генсека НАТО 09:48
В Новосибирске нашли девочку, которую искали три месяца 09:46
Гендиректор «Ахмата» считает, что Агаларов вновь станет лучшим бомбардиром РПЛ 09:45
В Fesco не знают о намерениях продажи РЖД «Бизнес актива» 09:42
Chery привезет в Россию экономичный гибридный кроссовер Tiggo 8 Pro e+ 09:40
Экс-нападающий «Барселоны» и «Атлетико» Суарес вернулся... 09:37
В Иране появится российская платежная система «МИР» 09:34
Инженеры сделали из мертвых пауков роботов для ловки насекомых 09:34
Захарова заявила, что Запад поставил Украину в рабскую зависимость перед собой 09:33
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Дом из реалити-шоу с BTS сдадут в аренду

close
100%
Mind&Details

Сервис Airbnb сдаст в аренду дом, в котором жила группа BTS во время съемок второго сезона «BTS In the Soup» в Пхенчхане, Южная Корея. Об этом сообщает TMZ.

В доме имеются удобства, которыми гости смогут воспользоваться в полной мере, включая открытый бассейн с поплавком в форме единорога, баскетбольную площадку, караоке, звуковую систему и доступ ко всем трекам и альбомам BTS. Также гости смогут попробовать блюда, которые одобрили участники группы во время реалити-шоу.

Airbnb предложит проживание на одну ночь в розыгрыше по 7 долларов за штуку — в честь 7 участников группы. Заявки на участие можно будет оставить уже с 1 августа.

Ранее сообщалось, что москвичка перевела тысячу долларов мошеннику, представившемуся в социальных сетях вокалистом корейской поп-группы BTS Пак Чимином.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть