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Солист группы «Зверобой» Иовчев выступил против концерта Little Big в России

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Little Big/YouTube

Музыкант рок-группы «Зверобой» Алексей Иовчев в беседе с «Народными Новостями» выступил против концерта группы Little Big в России.

По мнению Иовчева, уехавшая в Соединенные Штаты Америки группа не может давать гастрольный тур на родине, поскольку критиковала специальную операцию России на Украине. «Сейчас настало время фильтровать культурную элиту. Если артист работает против страны, то не надо давать ему трибуну. Предоставлять ее нужно тем, кто работает на государство и выступает за народ», — сказал Иовчев.

Он также поделился мнением, что клипы Little Big содержат антироссийский мессидж, в который «западные структуры» вкладывают большие деньги. «Это тот парадоксальный пример, когда никакой музыки нет, а есть только пустота. При этом, все дорого сделано, упаковано и спродюсировано. Но эти клипы несут антироссийский месседж», — сказал музыкант.

Иовчев также заявил, что у группы Little Big нет никакой творческой составляющей, а сам коллектив является культурным продуктом для воздействия на российскую молодежь. «Это не творчество и не искусство. Это сделанный проект, в который вливались средства. Он несет в себе деструктивную задачу для нашей страны. Пора заканчивать с такими гастролями», — заключил он.

О том. что группа Little Big, которая переехала в Соединенные Штаты, планирует провести гастроли по России, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Афиша». Сервис приводит список городов, куда должны приехать музыканты для выступления. Первый концерт запланирован на 27 августа в Калининграде. После Little Big выступит во Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и других городах. Заключительный концерт, согласно информации на сайте Яндекс.Афиша, должен пройти 10 декабря в Москве.

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