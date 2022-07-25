«Обиделся человек»: Водонаева высмеяла бывшего мужа Бородиной

Телеведущая Алена Водонаева в своем Telegram-канале раскритиковала бывшего супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова.

«Уровень культуры чувствуете? Обиделся человек. Не сильно устойчив к миру шоу-бизнеса», — написала Водонаева в личном блоге.

Несколько дней назад юмористы Алексей Щербаков и Илья Соболев пошутили над бизнесменом. Соболев рассказал Щербакову, что за время его отсутствия в соцсетях Бородина успела развестись со своим «мужиком». Комик ответил на комментарий коллеге, в котором задался вопросом, откуда Омаров теперь берет средства для проживания. После этого в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) экс-муж телеведущей написал: «Молодец пацан, смешно шутит».

Ранее Алена Водонаева похвалила Анджелину Джоли за «породу» и «истинную красоту». Она посетовала, что в российском шоу-бизнесе дочери редко похожи на своих «прооперированых, переколотых, отекших от вмешательств» матерей.