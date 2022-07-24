У женщин-гномов в новом сериале по «Властелину колец» будут бороды

Исполнительный продюсер грядущего сериала «Властелин колец: Кольца власти» Линдси Вебер сообщила на фестивале Comic-Con, что у большинство женщин-гномов в шоу будет растительность на лице. Ее слова передает IGN.

При этом коллега Вебер Джон Д. Пейн рассказал, что в общей сложности в кастинге на разные роли приняли участие тысячи человек. «Мы отсмотрели по сотне человек на каждую роль, — признался автор сериала. — У нас было два критерия: кандидаты должны были быть отличными исполнителями, а в их глазах должно было виднеться Средиземье».

Премьера первого сезона, который будет состоять из 8 серий, состоится 2 сентября 2022 года. Шоу основано на фэнтезийных романах Джона Р. Р. Толкина.