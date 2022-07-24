Очевидцы рассказали, что охранник Тимати чуть не сломал нос фанатке

Корреспондент MSK1.RU со ссылкой на очевидцев сообщил, что во время пресс-конференции на VK Fest в Москве охранник рэпера Тимати «чуть не сломал нос» фанатке.

«Девочка побежала за Тимати, чтобы сфотографироваться, но чуть не застряла в дверях. И охранник грубо ее оттолкнул», — передал корреспондент издания с места событий.

Сам рэпер не стал отвечать на соответствующие вопросы журналистов, отметив только свою любовь к VK. «Собственно говоря, моя любимая социальная сеть — это VK. Я не то, чтобы стал активным пользователем, я был менее активным, но с февраля практически все основные релизы, новинки, видеоклипы, весь эксклюзивный контент — на моей странице в VK», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 8-летняя дочь Тимати снялась для французского модного журнала.