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Джонни Депп отреагировал на поданную Эмбер Херд апелляцию по делу о клевете

Американский актер Джонни Депп не оставил без ответа поданную бывшей женой апелляцию по делу о клевете, передает ФАН.

Напомним, 1 июня завершилось судебное разбирательство между Деппом и Херд. Последняя в 2016 году заявила о домашнем насилии со стороны тогда еще супруга, однако присяжные посчитали доказательства актрисы неубедительными. В результате суд обязал ответчицу выплатить Деппу 15 млн долларов.

Херд должна была получить компенсацию в размере 2 миллионов за ложную историю, рассказанную адвокатом актера.

Однако проигравшая сторона не согласилась с итогами суда. 21 июля юридическая команда Херд подала заявление об обжаловании решения, назвав его ошибочным.

Днем позже Джонни Депп в очередной раз подал на бывшую супругу в суд.

«Мы по-прежнему уверены в нашей правоте, а также в том, что этот вердикт останется в силе», — указали представители артиста.

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