Илья Найшуллер спродюсирует экшн-триллер «Кентавр» о таксисте-инвалиде

Российский режиссер и музыкант Илья Найшуллер выступит одним из продюсеров фильма «Кентавр». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

По информации издания, часть ленты уже снята. В картине будет около 25 минут «убойного найшуллеровского экшна». Главную роль в ней сыграет Юрий Борисов. Также в фильме появятся Анастасия Талызина, Григорий Верник, Сергей Гилев.

Экшн-триллер расскажет о таксисте-инвалиде, который воспринимает транспортное средство частью собственного тела. В какой-то момент герой встречает эскортницу, у которой проблемы с опасными людьми, и он решает ей помочь.

Режиссерское кресло занял дебютант Кирилл Кемниц, сценарий написал Михаил Зубко.

Премьера намечена на вторую половину следующего года.

Ранее геймдизайнер Хидэо Кодзима назвал Илью Найшуллера гением.