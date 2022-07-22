Чилиец перепутал Пиноккио с советским Буратино

Пользователь Reddit из Чили опубликовал пост с просьбой помочь ему найти фильм о Пиноккио. Выяснилось, что найденная на чердаке картина оказалась советским мультфильмом 1959 года. Об этом сообщает «Афиша Daily».

«Эта старая коробка [из-под диска] была на чердаке у моего дедушки. Никто из тех, кого я когда-либо встречал, не видел этот фильм. В интернете нет информации ни о самом фильме, ни о студии. Осталась только эта пустая коробка и воспоминания», — написал чилиец.

Другой пользователь ответил ему, что ключ на обложке схож с тем, что был в советской версии Пиноккио — мультфильме «Приключения Буратино». Он также нашел версию этого мультфильма на испанском языке.

«Господь. Думаю, что это он. Мама подтвердила. Как странно, что старый русский фильм распространялся в 1990-е годы в Чили», — подытожил пользователь.

Ранее сообщалось, что в России адаптируют для полного метра советский мультфильм «Бременские музыканты».