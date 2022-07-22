Умер актер сериала «Блюз Хилл-стрит» Торин Блак

Актер Торин Блак, номинированный на премию «Эмми» и наиболее известный своей ролью детектива Нила Вашингтона в полицейском сериале NBC 1980-х годов «Блюз Хилл-Стрит», скончался в Атланте после непродолжительной болезни. Об этом сообщает Deadline.

Артисту было 82 года. Урожденный Герберт Миддлтон-младший начал свою карьеру в шоу-бизнесе в знаменитой и влиятельной нью-йоркской компании Negro Ensemble Company, а вскоре получил второстепенные роли в сериалах.

В 1981 году Блак присоединился к актерскому составу сериала «Блюз Хилл-стрит», а в следующем году получил номинацию на премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале. Также артист выступал в театрах Атланты и Северной Каролины.

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