Актриса «Элвиса» Шонка Дукуре умерла в возрасте 44 лет

Актриса Шонка Дукуре, известная по роли Биг Мамы Торнтон в байопике «Элвис», скончалась на 45-ом году жизни. Об этом сообщает TMZ.

Дукуре была найдена мертвой в спальне своей квартиры в Нэшвилле одним из ее детей. Согласно полицейским документам, признаков насильственной смерти не обнаружено. Пока точная причина ухода из жизни неизвестна.

Актриса также появилась в музыкальном клипе исполнительницы Doja Cat «Vegas».

Ранее сообщалось, что актриса Ребекка Болдинг умерла в возрасте 73 лет. Она скончалась в своем доме в США после продолжительной борьбы с раком яичников. В сериале «Зачарованные» звезда сыграла Элис Ротман, главного редактора издания The Bay Mirror.