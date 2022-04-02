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Уилл Смит уходит из Киноакадемии США

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Актер Уилл Смит покидает Американскую академию киноискусств из-за недавнего инцидента с шоуменом Крисом Роком. Об этом пишет Deadline.

Ранее Совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук инициировал самопровозглашенное «дисциплинарное разбирательство» против Смита.

«Мои действия на 94-й церемонии вручения премии «Оскар» были шокирующими, болезненными и непростительными. Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и зрителей со всего мира... Я предал доверие Академии», — говорится в заявлении Смита, которое цитирует издание.

Актер заявил, что «убит горем», но при этом готов «полностью принять» любые последствия своего поведения.

Голливудский актер на церемонии вручения «Оскара» 27 марта вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об «очень короткой прическе» супруги Смита, — Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, и у нее выпадают волосы.

Позже, когда актер вышел на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард», Смит заплакал, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Крис Рок не стал писать заявление в полицию на Уилла Смита после инцидента.

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