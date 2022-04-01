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Фильм с играющим самого себя Кейджем не выйдет в России в запланированный день

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Lionsgate

Новый российский релиз студии Lionsgate «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (The Unbearable Weight of Massive Talent, 2022) с Николасом Кейджем в главной роли не выйдет в запланированный день, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокатчика «Централ Партнершип».

Кино должно было выйти в российский прокат 21 апреля. «В текущей ситуации единственное, что мы точно можем сказать, что ближайший запланированный к выходу релиз студии — «Невыносимая тяжесть огромного таланта» — не выйдет в России 21 апреля», — говорит директор кинодистрибуции Павел Верещагин.

До этого студия Lionsgate приняла решение о приостановке выпуска своих фильмов в России без каких-либо объяснений.

Ранее сообщалось, что фильм, где Кейдж сыграл самого себя, получил высшую оценку на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — никто из критиков не поставил «Невыносимой тяжести огромного таланта» ниже шести баллов из десяти. Картина стала самой высоко оцененной в фильмографии Николаса Кейджа за всю его карьеру.

По сюжету «Невыносимой тяжести огромного таланта», Кейдж отправляется на вечеринку в честь дня рождения крупного криминального авторитета в исполнении Педро Паскаля — большого поклонника артиста.

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