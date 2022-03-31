Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Опрос: большинство россиян не боятся прихода новой волны коронавируса 10:20
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13
В Афганистане запретили выращивать мак 10:06
Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени 09:59
Мединский заявил, что у Киева изменилась позиция по вопросу о нейтральном... 09:59
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36

В кинотеатре «Художественный» состоится творческий вечер памяти Тарковского

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ленинградская студия документальных фильмов (ЛСДФ)

4 апреля в кинотеатре «Художественный» в Москве состоится творческий вечер в честь 90-летия со дня рождения режиссера Андрея Тарковского, вход на мероприятие открыт для всех желающих, сообщает ТАСС.

«Счастливы сегодня представить вам обширную программу к 90-летию Андрея Тарковского. Его творчество принадлежит к вершине мировой культуры. <...> Официальный старт «Году Тарковского» будет дан 4 апреля в 19:00 в кинотеатре «Художественный», где пройдет торжественный вечер», — рассказала генеральный директор киносети «Москино» Наталья Мокрицкая.

4 апреля зрители смогут увидеть фильм «Зеркало», однако для посещения мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте «Москино». По данным СМИ, посмотреть фильм смогут примерно 550 человек, картина не предназначена для просмотра детям младше 12 лет.

Ранее стало известно, что в Москве 5 апреля откроется выставка с личными вещами Тарковского.

Все новости на тему:
Цивилизация
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть