В Москве отреставрируют надгробие Корнея Чуковского

На Переделкинском кладбище в Москве отреставрируют надгробие на могиле поэта, переводчика и литературоведа Корнея Чуковского. Об этом стало известно из публикации на информационном портале мэра Москвы. Могила отечественного автора является объектом культурного наследия регионального значения.

«В Москве продолжается комплексная работа по сохранению архитектурно-художественных надгробий. В планах на этот год — реставрация более 70 таких объектов. Кроме того, специалисты продолжают разрабатывать проекты по реставрации захоронений, которые запланировано привести в порядок в будущем. Среди них и могила Корнея Ивановича Чуковского», — заявил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Надгробный памятник Чуковского представляет собой стелу из гранита, на поверхности которой расположена надпись из черных букв: «Корней Чуковский». Под именем писателя расположены даты его рождения и смерти. Слева от него похоронили жену Марию, а справа — дочь Лидию. Все три надгробных памятника установлены на общий постамент, перед которым располагаются три гранитные цветочницы. Реставрационные работы планируют начать в 2023 году.