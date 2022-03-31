Критикам не понравился «Морбиус» с Джаредом Лето

Зарубежным критикам не понравился фильм Даниэля Эспиносы «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. Рейтинг фильма на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составил всего 21%.

Критики называют картину бессмысленным и чудовищным, а элементы хоррора в ней — неуместными. «Если есть в Голливуде справедливость, «Морбиус» останется на обочине истории супергеройского кино. Если только фильм не похоронит жанр заживо», — говорит Барри Герц из Globe and Mail. «Фильм раздражающе банальный. Вы смотрите и думаете: «Это теперь считается новой главой Marvel?» — пишет Оуэн Глейберман из Variety.

Ранее сообщалось, что компания Sony Pictures отменит премьеры в России в связи с ситуацией на Украине, это коснулось и нового блокбастера Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.