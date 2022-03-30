В Рязанской области создадут этноплощадки, посвященные традициям региона

С 2022 года муниципальным учреждениям Рязанской области будут выделять гранты на создание этноплощадок, пропагандирующих традиции региона, сообщил губернатор Николай Любимов, пишет ТАСС.

«В рамках проекта в муниципальных образованиях на базе профильных учреждений создаются этноплощадки. Это локальные этнографические и промысловые экспозиции, которые пропагандируют уникальные традиции региона. С 2022 года муниципальным учреждениям из областного бюджета будет оказываться грантовая поддержка на создание таких этноплощадок в размере не менее 1 млн рублей», — заявил Любимов.

Он также подвел итоги V Всероссийского конгресса фольклористов, который в этом году прошел в Рязанской области. На площадке мероприятия был дан старт Году культурного наследия народов России. В связи с этим, отметил Любимов, будет проведено около 170 мероприятий, среди которых фестивали, выставки, конкурсы, мастер-классы и лекции.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области увеличат финансирование нацпроекта «Культура» в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом.