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Доктор Мясников назвал дату выхода новых выпусков его авторской программы на «России 1»

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«Россия 1»

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил «Газете.Ru», что на следующих выходных на «России 1» покажут новые выпуски его авторской медицинской программы. Последняя запись эфира вышла на телеканале 26 февраля, а днем ранее Первый канал и «Россия 1» приняли решение полностью перекроить сетку вещания, оставив только информационно-аналитические материалы.

«Сетка очень сильно меняется, и буквально ты не можешь надеяться на следующие выпуски. Допустим, моя передача «Доктор Мясников» не выходила несколько недель, и вот теперь будет 9 и 10 апреля. Потом вроде обещают регулярно, если не будет опять форс-мажора», — сообщил телеведущий.

Мясников ведет программы «О самом главном» и «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1» с 2013 года.

Ранее ведущая передачи «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева опровергла «Газете.Ru» информацию о том, что распустила команду, которая работала над выпусками программы. Она предоставила комментарий пресс-службы Первого канала, в котором подчеркивалось, что о закрытии проекта речь не идет.

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