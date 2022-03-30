Эзру Миллера не пустили в бар перед арестом в караоке

Журналисты узнали о том, что до недавнего инцидента в караоке актера Эзру Миллера не пустили в еще один бар на Гавайях.

Как видно из опубликованного изданием TMZ ролика, охранница не разрешила Миллеру войти. Кроме того, очевидцы заявили, что актера выгнали из еще одного заведения на той же улице.

Из-за конфликта с работницей бара пришлось вызвать полицию, на место прибыли около десятка полицейских. Ареста не было, но актеру было выдвинуто предупреждение.

Ранее сообщалось, что Миллера («Лига справедливости», «Фантастические твари») арестовали 28 марта по подозрению в хулиганстве и харассменте.

Инцидент произошел в городе Хило на Гавайях. По словам свидетелей, 29-летний актер резко критиковал поющих в караоке людей, выкрикивал нецензурные слова, забрал микрофон у 23-летней женщины и бросился на 32-летнего мужчину, игравшего в дартс.