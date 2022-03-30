На сцене «Новой оперы» впервые в России покажут «Мертвый город»

В московском театре «Новая опера» имени Колобова впервые в России представят спектакль «Мертвый город» Эриха Вольфганга Корнгольда, сообщает culture.ru. Пять премьерных показов пройдут с 14 по 24 апреля.

Основой оперы послужила пьеса «Мираж», написанная по роману бельгийского писателя-символиста Жоржа Роденбаха «Мертвый Брюгге». По сюжету главный герой Пауль оплакивает погибшую жену Мэри и превращает свой дом в храм, посвященный ушедшей супруге. Со временем он встречает танцовщицу Мариэтту, похожую на его жену. Протагонист борется между вспыхнувшими чувствами и боязнью предать память о Мэри.

«В личной трагедии мы всегда хотим, чтобы окружающий мир скорбел вместе с нами. Когда ты ощутил потерю, часы и трамваи непременно должны перестать ходить… но они, как назло, продолжают, тем самым оскорбляя своей непочтительностью нашу внутреннюю боль. Мир не желает замирать в угоду нашему несчастью, и тогда мы перестаем отражать его адекватно — накладываем свои меланхоличные фильтры на все окружающее», — рассказал постановщик спектакля Василий Бархатов.

Ранее стало известно, что в апреле на сцене Пермского театра оперы и балета состоится премьера «Евгения Онегина» режиссера Владиславса Наставшевса.