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Художника Алеся Пушкина приговорили к пяти годам лишения свободы

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Tatiana Matlina/Wikipedia

Белорусского художника Алеся Пушкина, обвиненного в реабилитации нацизма и надругательстве над государственными символами Белоруссии, приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры Белоруссии.

Так, следствие установило, что Пушкин изготавливал и размещал в открытом доступе «портреты пособников нацистских преступников». Так, Пушкин рисовал главного организатора отрядов оккупационной полиции Михаила Витушко, бургомистра Витебска Всеволода Родько, а во время проведения выставки в Гродно публично демонстрировал портрет Евгения Жихаря, с 1946 года возглавлявшего отряд из бывших полицаев.

Кроме того, установлено, что в период с 21 по 24 марта 2021 года художник провел в Киеве перформанс, в ходе которого надругался над государственными символами Белоруссии. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

За участие в протестах против президентских выборов в Белоруссии в 2020 году Пушкин отбывал административный арест. Обвинение по делу о реабилитации нацизма ему выдвинули в декабре 2021 года.

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