Каннский фестиваль готов принять в программу фильмы трех российских режиссеров

Каннский кинофестиваль готов рассматривать для участия в основном конкурсе фильмы российских режиссеров Александра Сокурова, Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова вне зависимости от международной политической обстановки, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники в киноиндустрии.

Эти фильмы смогут войти в программу, даже если были частично сняты с привлечением государственных средств.

На участие в основном конкурсе Каннского фестиваля в 2022 году претендует биографическая драма «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова об Антонине Милюковой, супруге композитора Петра Чайковского. Главные роли в фильме исполнили Алена Михайлова, рэпер Oxxxymiron, Филипп Авдеев и Один Байрон.

Кроме того, в программу может войти новый фильм Александра Сокурова «Сказка» — фантастическая история о событиях Второй мировой войны. Эти фильмы снимались без государственной поддержки.

Андрей Звягинцев («Елена», «Левиафан») в этом году не представляет новых работ — он восстанавливается после тяжело перенесенного коронавируса.

В 2022 году Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

Ранее сообщалось, что Каннский фестиваль не примет делегацию из России.