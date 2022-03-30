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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Более 7 тысяч музыкантов подали заявки на участие в фестивале Ural Music Night

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Ural music night

Около двух тысяч заявок на участие в фестивале Ural Music Night поступило от более чем семи тысяч музыкантов, рассказал исполнительный директор мероприятия Григорий Колмогоров. По его словам, самый большой коллектив, оставивший свою заявку, состоит из 49 участников, пишет ТАСС.

«Завершился прием заявок на фестиваль. Их общее число — 2120. Наибольшее число заявок ожидаемо пришло из России, другие потенциальные участники живут в Армении, Республики Беларусь, Великобритании, Германии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Финляндии, Чехии и Швеции», — рассказал Колмогоров.

Он уточнил, что заявки сольных музыкантов составляют примерно треть от общего количества поступивших заявлений. Поучаствовать в крупнейшем музыкальном фестивале на Урале захотели жители 211 населенных пунктов России. Около сотни метал-групп подали заявки на участие в мероприятии. Организаторы уточнили, что заявок музыкантов, указавших «рок» в качестве основного направления, оказалось на две больше, чем у тех, кто предпочитает выступать в жанре поп-музыки. Фестиваль планируется провести 24 июня. Результаты отбора музыкантов станут известны в конце апреля.

Ранее стало известно, что в Москве пройдет II международный музыкальный фестиваль «Энергия открытий».

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