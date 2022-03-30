На Сахалине состоятся концерты народного ансамбля имени Зыкиной

В рамках федеральной программы «Мы — Россия» на Сахалине начались гастроли Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной, рассказал директор Сахалинской филармонии Илья Александров. Музыканты выступят с двумя концертами в Южно-Сахалинске и Корсакове, передает ТАСС.

«На Сахалине академический русский народный ансамбль им. Людмилы Зыкиной представит зрителям музыкально-литературную композицию «Капитанская дочка», а также концерт «Голоса эпохи». Артисты, которые уже прибыли на Сахалин, выступят в двух городах — Южно-Сахалинске и Корсакове — 30 и 31 марта», — отметил Александров.

По его словам, в репертуар ансамбля входят музыкальные произведения народов мира, оригинальные обработки классических инструментальных произведений отечественных и зарубежных композиторов, работы современных композиторов, а также авторская музыка ансамбля.

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