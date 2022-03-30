Алена Жигалова рассказала о местонахождении Филиппа Киркорова

Журналистка Алена Жигалова в своей передаче «Алена, блин!» на YouTube успокоила фанатов Филиппа Киркорова, потерявших артиста.

По словам Жигаловой, ей часто приходится читать комментарии с вопросом о том, куда пропал Киркоров. «Да никуда он не пропал, в Москве сидит. Готовится к своему юбилею. Он должен выступать с концертом в Кремле. И вот там его и увидите», — цитирует ведущую Regnum.

Жигалова добавила, что Киркоров временно перестал вести социальные сети из-за переживаний о происходящих в мире событиях.

Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики потребовал у президента Украины Владимира Зеленского лишить почетных званий ряд российских и украинских артистов, в частности Николая Баскова и Филиппа Киркорова.