Колин Ферт становится убийцей в трейлере «Лестницы»

Стриминговый сервис HBO Max на официальном YouTube-канале опубликовал первый трейлер мини-сериала «Лестница», главную роль в котором исполнил 61-летний британский актер Колин Ферт.

Звезда фильмов «Король говорит!» и «Дневник Бриджит Джонс» сыграл преступника Майкла Питерсона. В основу сюжета сериала легла реальная история Питерсона, оказавшегося в центре расследования таинственного убийства его супруги Кэтлин (Тони Коллетт). Также в сериале сыграли Софи Тернер, Майкл Стулбарг, Дэйн ДеХаан, Одесса Янг, Розмари ДеУитт, Патрик Шварценеггер, Венсан Вермингтон и Тим Гини.

Режиссерами проекта стали Антонио Кампос («Дьявол всегда здесь», «Каратель», «Грешница») и Ли Джаньяк.

Премьера сериала состоится 5 мая.

Ранее студия Disney представила трейлер сериала «Ледниковый период: Истории Скрата» — спин-оффа анимационной франшизы «Ледниковый период».

В главной роли — саблезубая белка Скрат из предыдущих частей мультфильма.