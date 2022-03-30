Трое детей Сары Джессики Паркер впервые за долгое время вместе вышли в свет

Дети актеров Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика впервые за долгое время вместе вышли в свет, сообщает Yahoo.

19-летний Джеймс Уилки и 12-летние Табита и Мэрион сопровождали родителей на премьере бродвейской постановки «Люкс Плаза», где играют Бродерик и Паркер.

Для этого появления на публике Джеймс выбрал черный строгий костюм, а девочки — контрастные платья: розовое и черное.

Звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер замужем за Мэттью Бродериком с 1997 года.

Ранее сообщалось, что старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло снова вышла на красную дорожку в перешитом платье матери. Для 15-летней Шайло адаптировали черно-белое платье Dior, в котором Джоли присутствовала на пресс-конференции фильма «Малефисента» в 2019 году. Это появление на публике оказалось в центре внимания прессы, поскольку в СМИ ходили слухи о том, что девочка сменила пол.