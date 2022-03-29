Рейтинг «Оскара — 2022» стал вторым с конца за историю подсчетов

Рейтинг 94-й церемонии вручения премий Американской киноакадемии «Оскар» стал вторым с конца результатом по числу зрителей за историю подсчетов, передает Hollywood Reporter.

Трансляцию телекомпании ABC посмотрели, по предварительным данным, 13,7 млн человек, в прошлом году во время действия коронавирусных ограничений трансляцию смотрели 10,4 млн человек.

Зрителей не удалось привлечь ни традиционной для церемонии площадкой в кинотеатре Dolby («Долби») в Лос-Анджелесе, ни возвращением ведущих церемонии.

До пандемии «Оскар» смотрели не менее 20 млн человек.

Подсчеты телерейтингов церемонии ведутся с 1970-х.

Ранее американский актер Уилл Смит принес публичные извинения комику Крису Року за пощечину на церемонии кинопремии «Оскар». «Я хочу публично перед тобой извиниться, Крис, я вышел из себя и был не прав. Мне очень стыдно, и мои действия не были присущи человеку, которым я бы хотел быть», — написал Смит в соцсетях.