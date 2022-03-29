Влада Соколовского экстренно госпитализировали

Певец Влад Соколовский был экстренно госпитализирован с почечной коликой, сообщил он у себя в Telegram-канале.

По словам Соколовского, такое он переживает впервые. «Никогда с таким не сталкивался. Это просто какие-то адские боли. Мне вкололи обезболивающее, но не помогло. Я думал, что сдохну», — признался он.

Соколовский провел в больнице семь часов и после стабилизации состояния уехал домой. «Разумеется, были люди в тяжелом состоянии, которых пропускали вперед. У меня обнаружили небольшие камни в почках. Нужно их лечить, поскольку я бы не хотел второй раз подобное пережить», — говорит Соколовский.

21 марта стало известно, что Влад Соколовский стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Ангелина Суркова родила поп-исполнителю сына Дэвида. Ранее Соколовский состоял в браке с Ритой Дакотой, в браке родилась дочь Мия.