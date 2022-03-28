ТНТ покажет второй сезон сериала «Проект «Анна Николаевна»

4 апреля в 21:00 мск в эфире ТНТ состоится премьера второго сезона шоу «Проект «Анна Николаевна», оригинального проекта стримингового сервиса «Кинопоиск». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Фантастическая комедия повествует об андроиде Анне Николаевне, работающей в полиции. По сюжету нового сезона майор Андрей Пожарский с коллегами отправится на повышение в Москву, где им придется встретится с Анной Николаевной Королькевич — реальным прототипом андроида. А главной интригой продолжения станет любовный четырехугольник Пожарского — на фоне запутанных отношений с женой и Анной он неожиданно встретит свою бывшую возлюбленную.

Главные роли в проекте исполнили Зоя Бербер, Антон Филипенко, Федор Лавров, Кузьма Сапрыкин и Сергей Гармаш. Режиссером нового сезона стал Александр Карпиловский (франшиза «Елки»).