Земфира дала первый за пять лет концерт в Москве

Певица Земфира 24 февраля 2022 года дала первый из двух своих концертов в Music Media Dome в Москве, передает kp.ru.

Второй из концертов, которые Земфира проводит в столице впервые за пять лет, запланирован на 26 февраля.

По словам Земфиры, за последние годы она отвыкла от публики. «Давно не видела столько людей, давно не работала на такой большой площадке. Я очень благодарна и счастлива провести очень важный для меня день, очень сложный для меня день вместе с вами. Спасибо», — сказала звезда.

Кроме песен, вошедших в новый альбом «Бордерлайн», Земфира исполнила песни «Хочешь», «Прогулка», «Жить в твоей голове», «Мы разбиваемся», «Искала». Также Земфира спела композицию «Не стреляйте», которую редко исполняет на концертах.

«Спасибо, что пришли. Это был тяжелый день, для всех. Думаю, мы все представляли себе эту встречу по-другому», – написала сама Земфира у себя в социальных сетях, вероятно, имея в виду, что ее выступление совпало с датой начала специальной операции в Донбассе.

Ранее сообщалось, что билеты на первые за 5 лет концерты Земфиры в Москве раскупили за несколько часов.