«Форт Боярд» лишится одной из своих ключевых особенностей

Продюсер телешоу «Форт Боярд» Алексия Ларош-Жубер заявила, что одна из ключевых особенностей шоу — живые тигры — больше не смогут участвовать в съемках, сообщает издание 20 Minutes.

«Я чувствую глубинное общественное движение, к которому стоит прислушаться, относительно защиты крупных хищников и особенно кошачьих», — заявила Ларош-Жубер.

Она отметила, что смогла договориться с руководством телеканала о выделении средств для заводчика животных — на эти деньги тигры будут обеспечиваться до своей естественной кончины.

В июле 2021 года стало известно, что актер Сергей Бурунов стал ведущим новых выпусков телеигры «Форт Боярд».

Бурунов заявил, что в новом сезоне планирует добавить проекту свежести и юмора и отличаться от предшественников.