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Пингвину запретили курить в «Бэтмене»

Студия Warner Bros. не разрешила Фарреллу курить в «Бэтмене»

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Warner Bros. Pictures/YouTube

Актер Колин Фаррелл на шоу Jakeʼs Takes рассказал, что его персонаж Пингвин в фильме «Бэтмен» должен был курить.

Однако киностудия Warner Bros. запретила Пингвину делать это. «Я боролся за сигару. Я даже спросил в какой-то момент, могу ли я использовать ее хотя бы не зажигая, но мне отказали», — сказал он.

Ранее актер Роберт Паттинсон в шоу Джимми Киммела рассказал, что ему пришлось дважды менять свой голос во время съемок нового «Бэтмена».

Пингвин (Освальд Честерфилд Кобблпот) суперзлодей из комиксов DC, противник Бэтмена.

По словам Паттинсона, сперва он хотел сделать голос Бэтмена радикально отличающимся от того, каким голосом говорили игравшие супергероя артисты раньше. «Все говорили такими грубыми, хриплыми голосами, и я решил, что сделаю наоборот — буду шептать. Так продолжалось около двух недель, звучало очень зверски, меня попросили прекратить», — признался он.

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