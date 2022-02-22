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Анатолий Цой вернулся в шоу «Звезды в Африке»

Ушедший из «Звезд в Африке» Анатолий Цой вернулся в шоу

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Поп-исполнитель Анатолий Цой вернулся на шоу «Звезды в Африке» во втором сезоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

В последнем выпуске шоу экс-участник группы MBAND стал единственным участником, сражавшимся за победу.

В предыдущем сезоне Цой пришел на шоу в середине сезона и ушел с проекта по собственной воле, отказавшись есть блюда из тошнотворных ингредиентов.

Ведущие шоу в 2022 года — Ольга Бузова и Михаил Галустян. В финале из всех проходящих через различные испытания участников останутся только двое. Они будут бороться за приз в 5 млн руб., которые пойдут на благотворительность.

Премьера «Звезд в Африке» состоится 27 февраля на телеканале ТНТ.

Ранее сообщалось, что ураган обрушился на съемочную группу «Звезд в Африке» в районе провинции Лимпопо. Как рассказала участница шоу, телеведущая Ольга Бузова, это был один из самых жутких и страшных дней в ее жизни. При этом никто из участников съемок не пострадал от урагана.

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