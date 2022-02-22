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Пригожин подтвердил, что у детей Валерии была психологическая травма

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro признался, что все дети его жены Валерии, кроме Арсения Шульгина, имеют психологическую травму.

«Была ли у Анны Шульгиной в детстве психологическая травма? Да, была. У всех детей Валерии, кроме Арсения, была психологическая травма», — заявил Пригожин.

Продюсер отметил , что лично ему на свое состояние Шульгина никогда не жаловалась. Он предположил, что ее предал кто-то из знакомых или тех, с кем она работала. Пригожин добавил, что у нее с Шульгиной прекрасные отношения. Продюсер считает, что всем личным она делится со своей мамой — Валерией.

»Она живет самостоятельной жизнью. Может, с мамой делится. У нас с ней прекрасные отношения. Семейное насилие существует в мире. Это факт. Это тема ее волнует. Вот и все», — резюмировал Пригожин.

Певица Валерия родила троих детей в браке с продюсером Александром Шульгиным: дочь Анну и сыновей Артемия и Арсения. Пригожин и Валерия пока не завели ребенка, несмотря на это продюсер считает детей супруги родными.

Ранее дочь Валерии призналась, что сталкивалась с домашним насилием.

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