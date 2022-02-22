Барановская поцеловалась с Киркоровым и объявила о свадьбе

Телеведущая Юлия Барановская и музыкант Филипп Киркоров сидели за одним столом на юбилее дочери певицы Жасмин. В разгар торжества звезды решили поцеловаться на камеру, а бывшая жена футболиста Аршавина и вовсе объявила о свадьбе в Instagram-stories.

«Для тех, кто не знает, — мы решили пожениться. Давайте, кричите нам «Горько!», — заявила Барановская.

В 2003 году Барановская познакомилась со своим будущем мужем, футболистом Андреем Аршавиным. В 2012 году они развелись, за это время у пары появилось трое детей: сыновья Артем и Арсений, а также дочь Яна.

Недавно Барановской приписывали роман с певцом Григорием Лепсом. Слухи об их отношениях появились после того, как бывшая жена певца Анна Шаплыкова подала на развод после 20 лет брака.

Ранее Барановская рассказала о влиятельном покровителе.