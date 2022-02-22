После слухов о романе с Джоли The Weeknd поцеловал 29-летнюю диджея

Рэпер The Weeknd (настоящее имя Абель Тесфайе) дал повод для слухов о романе с 29-летней диджеем Сими Хадрой, пишет TMZ.

Девушка родом из Дубая работает в паре со своей сестрой — у них дуэт Simi Haze.

Сими была спутницей рэпера 19 февраля во время празднования его дня рождения в Лас-Вегасе. На камеру папарацци попали кадры, на которых пара целуется.

Несколько месяцев назад слухи приписали The Weeknd роман с актрисой Анджелиной Джоли, в его последнем альбоме можно услышать строчки о «новой девушке», которая является «кинозвездой».

Сими и ее сестра Хейз раньше дружили с бывшей избранницей музыканта, моделью Беллой Хадид.

В 2016 году Брэд Питт развелся с Анджелиной Джоли после 10 лет отношений. В браке родились и были приняты в семью шестеро детей: 20-летний Мэддокс, 19-летний Пакс, 17-летняя Захара, 16-летняя Шайло и 13-летние двойняшки Нокс и Вивьен. Питта, в свою очередь, подозревают в романе с молодой певицей.