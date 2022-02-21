Борисова рассказала, как Малахов помог ей излечиться от наркозависимости

Телеведущая Дана Борисова в разговоре с «Собеседником» вспомнила, как Андрей Малахов частично оплатил ей лечение в реабилитационном центре для наркозависимых.

«Просто однажды Андрей приехал ко мне ночью и уговорил на следующий день полететь в Таиланд на реабилитацию. Оплатил мне перелет. Помню, очки от солнца мне свои отдал. Первые два месяца мое лечение – 300 тыс. рублей в месяц — оплачивал Первый канал, а потом помогал Андрей», — рассказала Борисова.

Она провела в реабилитационном центре семь месяцев, после чего вернулась обратно в Москву. По прибытии в квартиру Борисова поняла, что «сорвется», если останется в ней жить. По словам телеведущей, обстановка напоминала ей о плохом периоде в ее жизни. Тогда Борисова выставила квартиру на продажу, а Малахов снял ей жилье на два месяца, так как телеведущей было негде жить.

Ранее Борисова опровергла слухи о том, что Малахов носит парик.