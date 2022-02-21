Татьяна Васильева рассказала о проблемах с алкоголем у Валерия Николаева

Актриса Татьяна Васильева на программе «Звезды сошлись» предложила навсегда лишить актера Валерия Николаева водительских прав, потому что он «сильно пьющий».

«Валера был похож на молодого красивого мужчину, но в одно мгновение становился другим. Эльмира Земскова (жена Николаева — «Газета.Ru») не знала, с кем связалась? Он сильно пьющий и в таком виде ездит на машине. Почему его не лишить водительских прав навсегда?» — заявила Васильева.

Она также рассказала, что Николаев приходил на репетиции в одежде, похожей на ковбойскую. После этого он сразу клал ноги на стол и засыпал. Также Васильева вспомнила, как однажды звезда «Буржуя» попросил чаю. Когда ему принесли пакетик, он положил его в рот и начал рассасывать. На предложение «запить кипятком» Николаев ответил, что ему и так нормально.

Валерий Николаев попал в изолятор 11 февраля после того, как сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения.

Ранее очевидцы рассказали, как Николаев раздевался и лаял в камере.