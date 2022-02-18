Онкогинеколог оценил риск развития рака у беременной сестры Фриске

Онкогинеколог Илья Карев в беседе с «Пятым каналом» оценил риски развития рака у беременной сестры певицы Жанны Фриске.

Певица скончалась от рака, развившегося после родов. По словам врача, Наталья Фриске попадает в зону повышенного риска развития рака. «Не только женщина, готовящаяся к беременности, а вообще любой человек должен понимать — если среди близких родственников кто-то перенес онкологическое заболевание, либо погиб от злокачественного процесса эти люди попадают в зону повышенного риска», — говорит Карев.

На риск развития, указал он, влияет наследственный фактор. «Таких пациентов необходимо обследовать более детально, понимая такой анамнез среди родственников», — заключил онкогинеколог, рекомендуя озаботиться обследованиями на этапе планирования беременности.

Жанна Фриске скончалась в 2015 году после борьбы с онкологическим заболеванием. Их с шоуменом Дмитрием Шепелевым общему сыну Платону в апреле 2022 года исполнится девять лет.

Наталья Фриске рассекретила беременность 25 февраля.