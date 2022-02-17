Асмус поранилась на съемках из-за восковых полосок для депиляции

Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagram, как до крови поранилась на съемках. Виной всему — депиляционные полоски для подмышек, которыми звезда «Интернов» не умела пользоваться.

«В общем, вчера в кино снимали сцену, где моя героиня должна оторвать депилирующие полоски на подмышках. Была сумасшедшая гонка, на съемку оставалось 10 минут, и меня буквально вытолкнули в кадр. Принесли полоски, и я спросила как ими пользоваться? Это стандартный вопрос для актера, который с чем-то не сталкивался», — написала Асмус.

Актрисе объяснили, что нужно делать в кадре, и она подумала, что вместо настоящего воска на полосках будет крем. Асмус пояснила: актерам на съемках вместо таблеток дают витамины, а вместо вина — сок. Однако на полосках оказался настоящий воск, поэтому актриса испытала неприятные ощущения во время первого дубля. Второй дубль она сыграть не смогла из-за сильной боли.

«В дубле было больно, но терпимо. И покраснело. Попросили сходу еще дубль. И вот его я уже не смогла доиграть. Оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, я увидела просто кровавые следы», — пожаловалась Асмус.

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