Стало известно о госпитализации народного артиста Ивана Краско

Народного артиста Ивана Краско госпитализировали в одну из клиник для лечения инсульта, который артист перенес в 2021 году. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на его директора Вячеслава Смородина.

По его словам, Краско недавно почувствовал себя плохо.

«Было хорошо вчера, а сегодня я проснулся столетним стариком». То есть он еще недавно хорошо себя чувствовал, а теперь», — объяснил Смородин.

Представитель артиста уточнил, что Краско находится в больнице уже порядка недели и пока речи о выписке не идет. В настоящее время артист на реабилитации после перенесенного инсульта.

«Не оклемался. Ему колют лекарства, подключили тренажеры. Состояние разное — то хорошо, то плохо», — заключил он.

Иван Краско — советский и российский актер, народный артист России. Больше всего известен по фильмам «Сын полка», «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Эскадрон гусар летучих» и ряд других.

В августе 91-летнего актера в экстренном порядке доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга с инсультом.