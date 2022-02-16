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В Ельцин Центре оценили шансы на смягчение приговора испортившему картину охраннику

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Директор арт-галереи Ельцин Центра в Екатеринбурге Илья Шипиловских в беседе с «Газетой.Ru» признался, что «по-человечески» понимает охранника, пририсовавшего глаза картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Однако Шипиловских убежден, что если обвиняемый в вандализме Александр Васильев отдавал себе отчет в своих действиях, то он должен иметь мужество понести наказание.

«По-человечески я могу понять этого человека. Он видел такое во время своей службы (по данным СМИ, Васильев — ветеран Афганской и первой чеченской войн — прим. «Газета.Ru), что никому не пожелаешь. Это оставило отпечаток на его личности и дальнейших действиях, которые он может предпринимать. Это очень печально, что подобные вещи происходят», — отметил Шипиловских.

По мнению директора арт-галереи, правоохранительные органы, скорее всего, найдут в поступке охранника состав преступления.

«Хочу напомнить, что это Министерство культуры попросило прокуратуру вернуться к этому вопросу. Видимо, у них есть представление об опасности совершенного этим человеком деяния. В том смысле, что он покусился на произведение искусства, вандализм же предполагает как раз общественно опасные действия. Видимо, по мнению Минкульта, в его действиях был какой-то долгоиграющий эффект», — заключил директор арт-галереи.

В декабре 2021 года сотрудник охраны Ельцин Центра Александр Васильев повредил картину ученицы Каземира Малевича Анны Лепорской. В феврале он официально стал подозреваемым по делу о вандализме. Ему назначена медицинская экспертиза.

Ранее в Ельцин Центре выразили сомнение, что испорченная картина подорожает в 10 раз после инцидента.

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