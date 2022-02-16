Волочкова заявила, что банщик Сергей просил у нее 12 млн на открытие бизнеса

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее бывший возлюбленный Сергей просил у нее 12 млн рублей на открытие фитнес-клуба, в котором он был бы управляющим, пишет Teleprogramma.pro.

«Потом он говорит: «Настя, а ты можешь 12 миллионов рублей вложить в строительство фитнес-центра, и я буду там управляющим?» Представляете мой шок? Я уже вложила однажды и потеряла массу денег. К тому же мои подписчики стали писать про его бандитское прошлое», — рассказала Волочкова.

Она вспомнила, как ей стали звонить с федеральных каналов с предложением поучаствовать в передаче. Балерина призналась, что банщик был также заинтересован в участии в подобных шоу. По словам Волочковой, первым делом он поинтересовался, сколько ему заплатят.

«Я ему объясняю, что если мне и платят, то за то, что я Анастасия Волочкова! И тут же получаю ответ: так моя жизнь тоже интересна людям! Сережа, а ты не знаешь, с какой поры твоя жизнь стала интересна людям? С тех самых, как я выложила первое совместное фото! А ты как был банщиком, так им и останешься», — высказалась балерина.

Ранее Волочкова рассказала, сколько потратила на банщика на Мальдивах.