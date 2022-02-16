Собчак назвала себя кроликом, а Богомолова — удавом

Телеведущая и журналист Ксения Собчак сделала в своем Instagram серию постов, посвященных Дню влюбленных, отношениям и семье. Это спровоцировало на обсуждение у подписчиков ее личной жизни.

В первом посте Собчак, пользуясь случаем, напомнила поклонникам о том, что она счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым.

В следующем посте она выложила свою фотографию в красном платье на мятой постели в окружении кроликов. Одного из них она даже взяла на руки и прижала к себе, хотя знаменитость много раз заявляла о своей нелюбви и брезгливости к животным.

«А вы в любви удав или кролик?» — спросила Собчак у подписчиков. Они не стали говорить о себе, но обсудили Собчак.

«С Константином вы — кролик», — написал один из подписчиков. «Да!» — призналась ведущая.

Ранее Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала фантазиями слова модели Виктории Бони о том, что она якобы просила у звезды «Дома-2» «белый порошок».