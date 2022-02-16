Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Президент Сербии Вучич вручил Джонни Деппу медаль 08:09
Журналист Daily Mail о допинг-скандалах: не зря русские смеются над нами 08:07
Илон Маск пожертвовал акции Tesla на сумму $5,7 млрд на благотворительность 08:00
Таиланд разрешил прибывать в страну без карантина привитым «Спутником... 07:52
В МОК ответили американской бегунье на высказывания о Валиевой 07:42
The Sun исправила свою статью, где прогнозировала «вторжение» РФ... 07:41
В Химках ликвидировали наркопритон в квартире 21-летней девушки 07:40
Овечкин вышел на чистое второе место по числу сезонов НХЛ с 30 голами 07:28
Дочь Назарбаева уже полтора месяца не появляется в парламенте 07:26
В МОК заявили, что допинг-проба B Валиевой еще не вскрывалась 07:14

Собчак назвала себя кроликом, а Богомолова — удавом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Дмитрий Буланов/РИА «Новости»

Телеведущая и журналист Ксения Собчак сделала в своем Instagram серию постов, посвященных Дню влюбленных, отношениям и семье. Это спровоцировало на обсуждение у подписчиков ее личной жизни.

В первом посте Собчак, пользуясь случаем, напомнила поклонникам о том, что она счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым.

В следующем посте она выложила свою фотографию в красном платье на мятой постели в окружении кроликов. Одного из них она даже взяла на руки и прижала к себе, хотя знаменитость много раз заявляла о своей нелюбви и брезгливости к животным.

«А вы в любви удав или кролик?» — спросила Собчак у подписчиков. Они не стали говорить о себе, но обсудили Собчак.

«С Константином вы — кролик», — написал один из подписчиков. «Да!» — призналась ведущая.

Ранее Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала фантазиями слова модели Виктории Бони о том, что она якобы просила у звезды «Дома-2» «белый порошок».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть