Муцениеце похвасталась кольцом на безымянном пальце

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram-stories «провокационное» видео, для которого специально надела кольцо с левой руки на правую.

«Это видео — провокация. Я сняла типа утро показать, но на самом деле [хотела] показать кольцо, ну вы поняли, да? Если не заметили, то посмотрите внимательней. Я ношу его на левой руке, но для видео надела на правую», — посмеялась Муцениеце.

Агата Муцениеце и актер Павел Прилучный официально расторгли брак в июне 2020 года. В браке артисты провели восемь лет, у них родилось двое детей. По словам юриста, развод прошел мирно. При разделе имущества актер оставил бывшей супруге Mercedes GL и четырехкомнатную квартиру за 28 млн руб.

Ранее Муцениеце объяснила, зачем улетела в Дубай отдыхать с Прилучным.