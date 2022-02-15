Дана Борисова пожаловалась на психическое заболевание

Телеведущая Дана Борисова у себя в Instagram рассказала о зависимости и психическом расстройстве.

Борисова давно не скрывает, что борется с наркозависимостью, в 2017 году она лечилась в реабилитационном центре в Таиланде и активно рассказывала о своем опыте на телешоу. Сейчас она признается, что любит поговорить о ней. «Тема зависимости — это моя тема. Я люблю ее, разбираюсь в ней и даже глаз загорается, когда в разговоре эта тема всплывает», — пишет она.

В комментариях Борисова уточнила, что останется зависимой на всю жизнь, а срыв может произойти и после десяти лет воздержания. «Зависимость — заболевание хроническое. Плюс у меня биполярное расстройство личности», — пожаловалась она.

Биполярное расстройство характеризуется нетипичной сменой настроений и способности функционировать.

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