Вышел первый тизер сериала по «Властелину колец»

Киностудия Amazon показала первый тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти», снятого по мотивам вселенной Джона Толкина.

В коротком ролике, который впервые показали на Супербоуле, эльфы Галадриэль и Элронд, очевидно, готовятся к бою, также можно увидеть орков и хоббитов.

Премьера «Колец власти» запланирована на 2 сентября 2022 года, серии будут выходить раз в неделю на Prime Video, всего в первом сезоне шоу будет 8 эпизодов. «Кольца власти» уже официально продлены на второй сезон, возможно, в сериале будет пять сезонов.

Всего по произведениям Джона Толкина «Властелин колец» и «Хоббит» выпущено две одноименных трилогии, вышедшие соответственно в 2001-2003 и 2012-2014 годы. Они были сняты новозеландским режиссером Питером Джексоном.

Первые кадры из сериала были опубликованы 11 февраля и вызвали споры среди фанатов книг Толкина, недовольных тем, что некоторые эльфы оказались темнокожими.