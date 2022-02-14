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Певец Трофим рассказал, почему нужно отказаться от общения онлайн

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Сергей Кузнецов/РИА «Новости»

Автор-исполнитель Сергей Трофимов посоветовал отказаться от общения в Сети, так как оно, по мнению артиста, разрушает глубокие человеческие связи и рискует привести к цифровому рабству. Об этом пишет URA.RU.

«Наше сознание оказалось не готово к научно-техническому прогрессу и нам нужно возвращаться обратно к гуманизму, к простым человеческим ценностям, иначе мы просто попадем в цифровое рабство, и от нас, как от людей, ничего не останется», — заявил певец.

Он считает, что в Интернете крайне трудно найти человека, который стал бы по-настоящему близким, с которым бы захотелось связать дальнейшую жизнь.

В День всех влюбленных Трофим поделился собственными представлениями о любви — он считает, что это «серьезная вещь», которую необходимо испытывать и доказывать постоянно, каждую секунду.

«В это понятие входит и обожание, и поиски компромиссов, и ответственность за судьбу своего человека, и за свою судьбу», — заключил музыкант.

Ранее шоумен и историк Евгений Понасенков заявил, что сериалы представляют опасность для человеческой психики, так как большинство подобных «творений» уничтожают способность мыслить.

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